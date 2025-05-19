Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що країна не погодиться на виведення своїх військ з власних територій, незважаючи на вимоги Росії. Російська сторона наполягала, що для досягнення припинення вогню необхідно вивести українські війська з чотирьох регіонів. Цю позицію Зеленський озвучив під час брифінгу після розмови з президентом США.

«Це наша земля, наша держава, наша армія і наша незалежність. Питання полягає в тому, на що Україна може піти, а на що – ні. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це мій конституційний обов’язок, а також обов’язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність країни. Так, ці території тимчасово окуповані, але ніяких ультиматумів не буде, і ніхто не здасть свою землю, своїх людей і домівки», – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що не має інформації про «меморандум», про який раніше згадував президент Росії Володимир Путін.

«Якщо Росія ставить умови щодо виведення наших військ з нашої землі, це свідчить про те, що вони не зацікавлені в припиненні вогню та завершенні війни. Вони добре розуміють, що Україна цього не зробить. Хоча ми обговорювали це з президентом США, і він вважає, що Росія готова до переговорів і компромісів», – додав Зеленський.

19 травня президент Зеленський провів дві телефонні розмови з президентом США Джо Байденом: перша – перед дзвінком Байдена до президента Росії Володимира Путіна, друга – після. До другої розмови також приєдналися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александер Стубб.