Володимир Зеленський, президент України, звернувся до Володимира Путіна, президента Росії, з пропозицією провести особисті переговори. Він підкреслив важливість прояву справжнього лідерства для завершення війни. Цю заяву було зроблено під час пресконференції в Анкарі 15 травня 2025 року.

Зеленський зазначив: «Лідер Кремля має продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до переговорів – давайте зустрічатись. Без жодних умов, які він і хотів. Давайте зустрічатись». Ці слова свідчать про готовність України до діалогу.

Президент також повідомив, що українська делегація наразі перебуває в Анкарі, а згодом планує вирушити до Стамбула. Він зауважив, що Путін не присутній у Туреччині.

«Ми не можемо безкінечно шукати людину по всьому світу. Вважаю, що всім нам слід докладати зусиль, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів і завершили цю війну», – підкреслив Зеленський.

Цей заклик президента України є важливим кроком у пошуку шляхів до мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією, що може стати основою для подальших дипломатичних зусиль.