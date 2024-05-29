Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.
Зазначається, що Німеччина та Сполучені Штати активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя організації.
“Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але є занепокоєння щодо загрози Росії для решти Альянсу”, — повідомило джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.
Союзники попросили Зеленського не вимагати від НАТО “неможливого”, говорячи про прагнення України до членства у 2024 році.