За даними джерел британського видання The Telegraph, партнери попросили президента України Володимира Зеленського уникати тиску на окремих союзників щодо графіку вступу України в НАТО.

Про це йдеться у статті The Telegraph про перспективи вступу України в Альянс.

За даними видання, Україна не наблизилася до вступу в НАТО в цьому році на тлі побоювань, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією.

Як пише The Telegraph, Німеччина і Сполучені Штати під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці організації активно застерігали від того, щоб пропонувати Києву чіткі часові рамки.

“Вони дуже скептично налаштовані щодо просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року”, — повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

Джерело додало, що “США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але існує занепокоєння щодо загрози Росії для решти членів альянсу”.

“Очікується, що це рішення розчарує Володимира Зеленського, президента України, якого партнери попередили, щоб він не вимагав від Альянсу “неможливого”, — йдеться у статті.

За словами джерел в Альянсі, після попереднього саміту керівництво НАТО переглянуло очікування щодо вступу України. Як пише видання, члени Альянсу, які підтримують вступ України, включно з Великою Британією, тоді створили надто великий тиск навколо цього рішення.

Зазначається, що питання членства України домінувало на торішньому саміті та створило розбіжності між країнами-членами. Інсайдери стверджують, що напередодні президентських виборів у США подібний інцидент може зіграти на руку Дональду Трампу, який порушував питання щодо актуальності альянсу.

“Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіку вступу України до Альянсу”, — пише видання.

Також йдеться про те, що хоча лідери НАТО відмовляються назвати часові рамки членства України в Альянсі, вони запропонують те, що називають “мостом” або “шляхом” до вступу, як демонстрацію підтримки цього процесу.

За словами двох дипломатів, пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить “здатність України обирати власне майбутнє” і продемонструє, що “шлях до членства стає коротшим”, оскільки вона захищає себе від російської агресії.