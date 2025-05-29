Китай припинив продаж дронів Україні, але постачає Росії – Зеленський

Про це заявляє медіа Bloomberg

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Китай зупинив продаж дронів Україні та іншим країнам Європи, але продовжує постачати їх до Росії. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції, що відбулася у вівторок.

Згідно з його словами, китайська компанія Mavic активно співпрацює з Росією, в той час як для України залишається закритою. На території Росії функціонують виробничі потужності, де працюють китайські фахівці. Президент підкреслив: «Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як ми можемо оцінити ці дії?»

Європейський чиновник, який спілкувався з журналістами, підтвердив, що висловлення Зеленського відповідають його власним спостереженням. Він зазначив, що Китай, ймовірно, зменшив постачання деяких компонентів дронів, зокрема магнітів для двигунів, західним споживачам, водночас збільшуючи поставки до Росії.

Цивільні дрони Mavic, які зазвичай використовуються для аерофотозйомки, були модифіковані для перенесення вибухових пристроїв. На полі бою ці дрони використовуються як для спостереження, так і для атак на ворожі позиції.

Дрони стали важливим елементом війни в Україні, суттєво змінивши тактику обох сторін на фронті. Вони допомагають обмежувати наступальні дії та все частіше використовуються для ударів на великі відстані, далеко за лінією фронту.

Китай обмежив продаж ключових компонентів для дронів ще наприкінці минулого року, пояснюючи це небажанням, щоб експорт безпілотників використовувався в агресивних цілях.

Пекін неодноразово підкреслював, що контролює експорт товарів подвійного використання. Міністерство закордонних справ КНР заявляє, що «Китай ніколи не надавав жодній стороні летальну зброю та суворо контролює товари подвійного використання». Водночас у відомстві рішуче відкидають безпідставні звинувачення та політичні маніпуляції.

Минулого літа повідомлялося про співпрацю китайських і російських компаній у розробці ударних безпілотників. У відповідь на це США та Європейський Союз запровадили санкції проти кількох китайських фірм, які сприяли виробництву безпілотників для Москви та постачанню критично важливих компонентів.