Зеленський про переговори з США щодо оборонної підтримки України

За інформацією NBC News наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 2 липня повідомив, що на робочих рівнях триває обговорення деталей постачання оборонної підтримки, зокрема систем протиповітряної оборони, між Україною та Сполученими Штатами.

Ця заява стала відповіддю на інформацію про можливу зупинку поставок озброєння та боєприпасів Україні з боку США. Зеленський зазначив, що заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ України, щоб отримати актуальну інформацію.

Президент також підкреслив, що Україна активно працює над створенням нової мережі співпраці з Америкою, орієнтуючись на спільні можливості в розвитку промисловості та технологічних секторів.

“Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес. Усіх у державі. ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше.” – Володимир Зеленський

Зеленський також повідомив, що Україна разом з Данією та іншими партнерами готує нові угоди щодо виробництва зброї, а також обговорює питання, пов’язані з дронами та дронами-перехоплювачами.

“Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей.” – підкреслив президент.

Напередодні прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

Згідно з інформацією джерел NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет. Це сталося через кілька тижнів після його службової записки, в якій він доручив переглянути американські арсенали боєприпасів. Затримка постачання може тривати до завершення поточної оцінки, зазначали джерела.

Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США не надходило.

Крім того, Міноборони України ініціювало телефонну розмову з американськими колегами для уточнення деталей ситуації.