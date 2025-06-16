Зеленський і Штокер обговорили підтримку України та санкції проти Росії

Про це повідомляє пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський провів важливі переговори з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Ця зустріч відбулася як віч-на-віч, так і в розширеному форматі, про що повідомила пресслужба президента.

Зеленський висловив вдячність Австрії за підтримку, яку країна надавала Україні з початку російської агресії, а також за допомогу українським біженцям. Лідери обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни, та підкреслили важливість тиску на Росію, зокрема через посилення санкцій.

“Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом – до сталого, довгострокового й справедливого миру. Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні й далі посилювати тиск разом із нашими партнерами.” – Крістіан Штокер

Президент України також акцентував увагу на підтримці українських дітей з боку Австрії, зокрема на зусиллях щодо повернення дітей, яких викрала Росія, а також на допомозі в будівництві шкільних укриттів і розвитку шкільного харчування.

Крім того, Зеленський і Штокер обговорили співпрацю між Україною та Австрією в сфері правосуддя, зокрема стосовно колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються в Європі, зокрема в Австрії.

“Важливою для нас є підтримка Австрії в питаннях на рівні Європейського Союзу. Україна заслуговує бути повноправним членом ЄС й виконує для цього всі необхідні умови.” – Володимир Зеленський

Обговорювалися також питання економічної співпраці, зокрема збільшення інвестицій, відкриття спільних підприємств та участь австрійських компаній у відновленні України після війни.

“Австрійські компанії готові відігравати важливу роль у відновленні завдяки своєму досвіду, експертизі, інноваціям і довгостроковим зобов’язанням.”

16 червня Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Відня. Це був перший візит президента до Австрії з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.