Зеленський і Лагард обговорили заморожені російські активи для підтримки України

Як пише медіа Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Крістін Лагард, головою Європейського центрального банку, щоб обговорити важливі питання, пов’язані з євроінтеграцією України та можливостями використання заморожених активів Росії. Цю інформацію глава держави оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський подякував Лагард за підтримку бюджету та наголосив на необхідності продовження цієї допомоги, яка, незважаючи на війну, повинна забезпечувати українцям “нормальність життя там, де це можливо”.

“Обговорили перспективи використання заморожених російських активів для потреб України, макрофінансову стабільність, роботу з партнерами та євроінтеграцію. Подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від G7 на суму 50 млрд дол. цього року. Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою.” – Володимир Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном було виявлено заморожені активи Банку Росії на загальну суму близько 280 млрд євро, з яких понад дві третини знаходяться в Європейському Союзі.

Зокрема, бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку. У 2023 році ця компанія отримала прибуток приблизно 4,4 млрд євро від цих активів, згідно з фінансовим звітом Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для надання Україні кредиту на суму 50 млрд доларів. При цьому США вимагають від ЄС чітких гарантій, що цей кредит можна буде повністю погасити активами, розташованими в ЄС, оскільки термін дії санкцій Євросоюзу проти Росії наближається до завершення.

Пізніше у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, поки Москва не виплатить Києву репарації у повному обсязі.

У жовтні 2024 року лідери країн “Групи семи” (G7) погодили надання Україні кредиту на 50 млрд доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня минулого року США оголосили про виділення Україні позики у 20 млрд доларів, яка також буде погашена за рахунок заморожених активів РФ. Євросоюз планує надати до 35 млрд доларів, а Велика Британія виділила майже 3 млрд доларів через механізм G7.