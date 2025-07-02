Зеленський та Ас-Сісі обговорили продовольчий хаб і торговельне партнерство

За даними офіційного сайту президента України попередно офіційний сайт президента України
Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну бесіду з Абделем Фаттахом Ас-Сісі, президентом Єгипту. Під час розмови обидві сторони обговорили важливість створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті, а також можливості розвитку торговельних відносин між Україною та Єгиптом.
Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті президента України.
Зеленський запевнив Ас-Сісі, що, незважаючи на війну, розпочату Росією, Україна залишається надійним партнером у забезпеченні продовольчої безпеки.
“Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії.”
У свою чергу, Абдель Фаттах Ас-Сісі підтвердив свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Президент Єгипту підкреслив готовність своєї країни сприяти встановленню справедливого та тривалого миру в регіоні.
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