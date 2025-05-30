Зеленський і Ердоган обговорили чотиристоронню зустріч України, Туреччини, США та Росії

Як повідомив Президент України на офіційному сайті Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої обговорювалася можливість організації зустрічі за участю України, Туреччини, США та Росії. Цю інформацію глава держави оприлюднив на офіційному сайті.

“Ми обговорили можливість проведення наступної зустрічі в Стамбулі та за яких умов Україна буде готова взяти в ній участь. Ми поділяємо думку, що ця зустріч не може і не повинна бути порожньою. Ми також говорили про потенційну організацію чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів.” – Володимир Зеленський

Зеленський також підкреслив, що під час бесіди з Ердоганом обговорювали результати попередньої зустрічі представників України та Росії, яка відбулася 16 травня в Стамбулі. Президент запросив турецького лідера взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа.

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров разом із першими заступниками очільників МЗС, СБУ, ГУР та іншими представниками. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше був головою переговорної групи у 2022 році, а також заступники керівників МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Ці переговори проходили за посередництва Туреччини, і за їх результатами сторони досягли кількох важливих домовленостей:

обмін по 1000 полонених з кожного боку для зміцнення довіри;

узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодження на проведення ще однієї зустрічі на високому рівні.

Проте, Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню. Російська делегація також заявила про готовність вести війну роками.