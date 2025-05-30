Зеленський відвідав Книжковий Арсенал та підтримав українських військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали “Книжковий Арсенал” у Києві. Під час цього заходу вони придбали кілька книжок, які планують передати на фронт, підтримуючи українських військових.

Згідно з інформацією, подружжя обрало твори Юрія Яновського, зокрема “Майстер корабля”, а також “Любий Едварде” авторства Енн Наполітано, які були представлені у видавництві Vivat.

Крім того, у видавництві “Анетти Антоненко” Зеленські звернули увагу на книгу “Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі”. Продавець на стійці висловив побажання до президента:

“Щоб ви дописали її українською”.

Цей візит підкреслює важливість підтримки української культури та літератури, а також акцентує увагу на значущих історичних темах, які залишаються актуальними в сучасному суспільстві.