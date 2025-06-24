Зеленський і Макрон обговорили зміцнення авіації та коаліцію на саміті НАТО

Про це повідомляє Twitter-акаунт Володимира Зеленського

24 червня у Гаазі, під час саміту НАТО, відбулася важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили питання зміцнення української бойової авіації, а також розширення коаліції охочих країн.

Зеленський поділився деталями зустрічі у соціальній мережі X.

“Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими «міражами», а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо.” – Володимир Зеленський

Крім того, президент України зазначив, що під час розмови з Макроном було обговорено розширення коаліції охочих та запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.

“Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ.” – Володимир Зеленський

25 червня в рамках саміту НАТО у Гаазі Зеленський, ймовірно, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Розширення коаліції охочих

2 березня британський прем’єр Кір Стармер оголосив про намір Великої Британії та Франції співпрацювати з Києвом для представлення мирного плану Вашингтону. За його словами, ці домовленості стали можливими завдяки переговорам із Зеленським та Макроном.

Стармер також зазначив, що до цієї ініціативи можуть приєднатися ще одна або дві країни.

15 березня він провів онлайн-зустріч “коаліції охочих” з близько 25 світовими лідерами, які висловили готовність підтримати мирний процес в Україні. Серед учасників були представники ЄС, НАТО, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Президент Зеленський також взяв участь у цій зустрічі, після чого повідомив, що планується організувати ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Він підкреслив, що такі зустрічі стають “майже щотижневими”.

За інформацією Bloomberg, Велика Британія та Франція працюють над планом, який має на меті зміцнити позиції України на переговорах щодо завершення війни.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що до “коаліції охочих” готові приєднатися 10-12 країн у різних форматах.