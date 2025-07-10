Зеленський і Туск обговорили оборону України на конференції URC 2025 у Римі

Як повідомив президент України у своєму Телеграм-каналі

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з Дональдом Туском, прем’єр-міністром Польщі, щоб обговорити важливі питання, пов’язані з оборонними потребами України. Цю інформацію президент оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

“Говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва. Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь. Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні.” – Володимир Зеленський

Зеленський висловив вдячність Польщі за її підтримку в оборонній сфері, а також за участь у конференції, присвяченій відновленню України, та за приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10–11 липня в Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Європейської комісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції полягає в мобілізації політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.

Президент України прибув до Рима 9 липня. У той же день він зустрівся з Папою Римським Левом XIV, спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом, а також з президентом Італії Серджо Маттареллою.