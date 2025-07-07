Раніше Le Monde з посиланням на заяву Єлисейського палацу повідомило про нову зустріч “коаліції охочих” у межах франко-британського саміту.

Президент України Володимир Зеленський провів важливі переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обговорюючи очікування від майбутньої зустрічі “коаліції охочих”, яка запланована на найближчі дні в Римі. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними.” – Володимир Зеленський

Лідери також розглянули питання додаткового фінансування для внутрішнього виробництва дронів, зокрема перехоплювачів, яке має відбутися вже цього місяця. Зеленський підкреслив важливість посилення співпраці з ключовими партнерами, зокрема в рамках формату “Рамштайн”.

“Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема ‘Рамштайн’. Захисту життя має бути більше.” – Володимир Зеленський

Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку з нещодавніми масованими обстрілами з боку Росії, а Зеленський подякував йому за підтримку українського народу.

Згідно з інформацією, опублікованою французьким виданням Le Monde, в рамках франко-британського саміту, що відбудеться 10 липня, запланована нова зустріч “коаліції охочих”. Головування на ній здійснюватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а президент України Володимир Зеленський приєднається дистанційно.

Попередня зустріч “коаліції охочих” відбулася 10 травня у Києві за участі Зеленського, президента Франції Макрона, прем’єр-міністрів Польщі та Великої Британії Дональда Туска і Кіра Стармера, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

24 червня Зеленський і Макрон обговорили можливості розширення коаліції охочих.

Історія “коаліції охочих” розпочалася 2 березня, коли Кір Стармер оголосив про намір Великої Британії та Франції співпрацювати з Києвом над мирним планом для Вашингтона. Він зазначив, що такі домовленості були досягнуті після переговорів із Зеленським та Макроном, і що до цієї ініціативи можуть приєднатися ще одна або дві країни.

15 березня відбулася онлайн-зустріч “коаліції охочих”, в якій взяли участь близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Серед учасників були представники ЄС, НАТО, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Президент Зеленський також долучився до цієї зустрічі, а згодом анонсував можливість проведення ще однієї зустрічі партнерів на підтримку України вже за тиждень.

Зеленський підкреслив, що такі зустрічі на підтримку України стають “майже щотижневими”.

За інформацією Bloomberg, Велика Британія та Франція працюють над розробкою плану для зміцнення позицій України на переговорах щодо завершення війни.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що до “коаліції охочих” у різних форматах готові приєднатися 10-12 країн.