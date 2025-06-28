Зеленський і Трамп обговорили безпеку та економіку України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в Гаазі 25 червня. За його словами, обговорення охопило широкий спектр питань, включаючи безпеку та економіку. Цю інформацію він озвучив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві 28 червня.

“З президентом Трампом була хороша зустріч. Спектр тем – найширший” – Володимир Зеленський

Однією з основних тем перемовин стали системи протиповітряної оборони Patriot, а також загальні питання посилення захисту українського повітряного простору.

Крім того, учасники зустрічі обговорили санкційну політику, процес мирних переговорів для завершення війни, а також розвиток двосторонніх відносин після підписання угоди про надра.

Зеленський підкреслив, що співпраця продовжиться на рівні урядів. У найближчому майбутньому заплановані переговори між міністрами оборони, главами зовнішньополітичних відомств та керівниками економічних напрямків з обох країн.

“Мені здається, що дух самої розмови був продуктивний” – Володимир Зеленський

Раніше Дональд Трамп зазначив, що зустріч із Зеленським відбулася, оскільки він хотів дізнатися, як справи в українського президента.

“Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були тяжкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це (війна РФ проти України – ред.) закінчилося… Я збираюся поговорити з Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити” – Дональд Трамп

Трамп також додав, що Путін може мати територіальні претензії до інших країн, окрім України. Він зазначив, що “подивиться”, чи надасть Вашингтон фінансову допомогу Києву для оборони, і знову підкреслив, що Кремль нібито хоче завершити війну, додавши, що “він людина, яка заплуталась”.