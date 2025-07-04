Зеленський і Трамп обговорили ППО та виробництво зброї для України

Як повідомляє Twitter-акаунт Володимира Зеленського з повідомленням у соцмережі X

Володимир Зеленський, президент України, нещодавно провів телефонну бесіду з Дональдом Трампом, президентом США. Ця розмова відбулася на фоні незадоволення Трампа позицією Володимира Путіна та тимчасовою зупинкою постачання зброї Україні з боку США. Про це Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах.

Під час розмови лідери обговорили актуальну ситуацію на фронті, а також російські повітряні удари.

“Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд.” – Володимир Зеленський

Крім того, темою обговорення стало спільне виробництво зброї. Зеленський підкреслив, що Україна готова до співпраці з США, особливо в галузі виробництва дронів.

“Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.” – Володимир Зеленський

3 липня Трамп також провів розмову з Путіним, під час якої висловив своє незадоволення позицією російського лідера щодо України, зазначивши, що не досяг жодного прогресу у переговорах.

Трамп підтвердив, що США продовжують постачати зброю Україні, але наголосив на важливості збереження власних запасів.

“Ми продовжуємо постачати Україні зброю. Ми працюємо з ними, намагаючись їм допомогти. Але ми маємо переконатися, що у нас самих достатньо зброї. Байден виснажив усю нашу країну, відправляючи їм зброю. Ми повинні подбати про власні запаси.” – Дональд Трамп

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет та боєприпасів до систем ППО, через зменшення запасів на складах у США.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Вони також додали, що наразі перевіряють усі деталі, виходячи з наявних фактів.