Зеленський і Трамп обговорили ППО та безпеку України на саміті НАТО

Як повідомляє офіційний сайт Президента України

25 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у рамках саміту НАТО, що проходив у Гаазі. Ця важлива розмова тривала близько 50 хвилин, і Зеленський поділився її основними моментами на офіційному сайті.

Під час зустрічі обговорювалися питання закупівлі американських систем протиповітряної оборони (ППО) та можливість спільного виробництва безпілотників між Україною та США.

“Обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного.” – Володимир Зеленський

Зеленський також поінформував Трампа про ситуацію на фронтах, підкресливши, що “Росія точно не перемагає”. Лідери обговорили результати переговорів між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі.

“Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних.” – Володимир Зеленський

Президент України також привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході, під час якої США завдали удару по ядерних об’єктах Ірану. Він зазначив, що обмеження можливостей Ірану співпрацювати з іншими режимами позитивно вплине на безпеку в регіоні та на мирні процеси в Україні.

На пресконференції Трамп розповів, що його метою було дізнатися про ситуацію в Україні.

“Ми провели прекрасну зустріч. Ми не говорили про припинення вогню. Можливо наступного тижня я говоритиму з Путіним, і тоді підніму цю тему. Я думаю, що це чудовий час, щоб це закінчити.” – Дональд Трамп

Президент США також зазначив, що розглядається можливість продажу Україні систем ППО Patriot та ракет до них, оскільки пропозиція є обмеженою.

“Ми передавали їх (системи ППО) Ізраїлю. Ми маємо подивитись, чи можемо ми їх надати Україні. Я хочу їх передати.” – Дональд Трамп

Зеленський також повідомив, що за червень 2025 року Росія запустила по Україні 2736 дронів типу Shahed.

“Росія ніколи б не змогла цього зробити без своїх зв’язків із режимом в Ірані. І ми в Україні ніколи б не змогли зупинити більшість цих безпілотників без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе.” – Володимир Зеленський

На саміті НАТО, що проходив 24 та 25 червня у Гаазі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що Україна буде однією з ключових тем обговорення.

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