Зеленський і Трамп обговорили підтримку України в ППО та безпілотниках

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського
Володимир Зеленський, президент України, розповів про деталі своєї телефонної розмови з Дональдом Трампом, колишнім президентом США, яка відбулася 4 липня. За словами Зеленського, Трамп висловив бажання підтримати Україну в сфері протиповітряної оборони.
У своєму вечірньому зверненні глава держави підкреслив, що розмова була продуктивною.
“Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики.”
Окрім цього, Україна та США досягли домовленості про посилення співпраці у виробництві безпілотників для українських військових. Зеленський зазначив, що це дозволить отримати сотні тисяч дронів вже цього року на спеціальних умовах, а наступного року їх кількість значно зросте.
“У тому числі дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет.”
Під час розмови 4 липня також обговорювалася поточна ситуація на фронті та російські повітряні удари.
“Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд.”
Важливо зазначити, що 2 липня стало відомо про тимчасове призупинення поставок ракет та боєприпасів до систем ППО з боку США через зменшення запасів на американських складах.
У Міністерстві оборони України повідомили, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Тому українська сторона перевіряє всі фактичні дані та уточнює деталі.
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