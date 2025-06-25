Зустріч Зеленського та Трампа на саміті НАТО 2025 у Гаазі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

25 червня 2025 року в Гаазі, на саміті НАТО, відбулася важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Ця подія стала значущою частиною заходів, що проходять в рамках саміту.

Зустріч була запланована на після пленарного засідання Альянсу, що підкреслює важливість обговорення двосторонніх відносин між Україною та США.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що основною темою їхньої розмови стануть “очевидні” питання, які потребують уваги.

“Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні.” – Дональд Трамп

Саміт НАТО, що триває 24-25 червня, проходить у Нідерландах, і привертає увагу світової спільноти до важливих питань безпеки та співпраці між країнами-учасницями.