Зустріч Зеленського та Трампа на саміті НАТО 2025 у Гаазі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
25 червня 2025 року в Гаазі, на саміті НАТО, відбулася важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Ця подія стала значущою частиною заходів, що проходять в рамках саміту.
Зустріч була запланована на після пленарного засідання Альянсу, що підкреслює важливість обговорення двосторонніх відносин між Україною та США.
Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що основною темою їхньої розмови стануть “очевидні” питання, які потребують уваги.
“Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні.”
Саміт НАТО, що триває 24-25 червня, проходить у Нідерландах, і привертає увагу світової спільноти до важливих питань безпеки та співпраці між країнами-учасницями.
Схожі новини для вас:
- Міністри закордонних справ Північної Європи закликали до припинення вогню в Україні на саміті НАТО в Гаазі 25 червня, підтримуючи військову допомогу та санкції проти Росії.
- Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти Росії та прагне до переговорів для завершення конфлікту.
- Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня, підтверджують офіційні джерела.