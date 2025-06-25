Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті НАТО 2025 у Гаазі

Як повідомляє медіа Reuters

25 червня, під час саміту НАТО, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Ця зустріч відбудеться після пленарного засідання лідерів Альянсу, про що повідомляє кореспондент.

Крім зустрічі з Трампом, Зеленський також проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Данії та Нової Зеландії, а також з канцлером Німеччини. Він братиме участь у форматі Е5, де зберуться лідери Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі та генсек НАТО, а також у форматі N5 з представниками скандинавських країн.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що на зустрічі з Зеленським вони “обговорять очевидне”.

“Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні.” – Дональд Трамп

Трамп також додав, що мав багато розмов з Володимиром Путіним, який, за його словами, “насправді був дуже приємним”.

“Він запропонував допомогу, як ви знаєте, в Ірані. Я сказав: ‘Ні. Мені не потрібна допомога в Ірані. Мені потрібна допомога щодо Росії. Гаразд?’ Я сказав: ‘Зробіть мені послугу. Допоможіть нам щодо Росії, а не щодо Ірану’. Але він був дуже приємним.” – Дональд Трамп

Президент США підкреслив, що під час зустрічі вони обговорять прогрес у цих питаннях.

Напередодні, 24 червня, Трамп висловив ймовірність зустрічі з Зеленським на саміті НАТО. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо вже обговорили підготовку до цієї зустрічі.

Володимир Зеленський у розмові з ведучим Sky News підтвердив свій намір зустрітися з Трампом, зазначивши, що команди наразі узгоджують точний час зустрічі.

Саміту НАТО проходить 24–25 червня у Гаазі, Нідерланди. За інформацією британського видання, саміт включатиме одне пленарне засідання тривалістю дві з половиною години, що відповідає графіку президента США, який не любить тривалих переговорів.

Ключовою темою саміту стане нова ціль витрат на оборону – 5% ВВП для кожної країни-члена НАТО. Цей план передбачає поступове збільшення інвестицій у військову інфраструктуру, кіберзахист та логістику протягом наступних десяти років.

Проте, у цьому питанні існують розбіжності серед членів Альянсу. Наприклад, прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид не виконуватиме нові вимоги щодо оборонних витрат, хоча й підтримує декларацію саміту.

Очікується, що лідери країн НАТО у підсумковому комюніке підтвердять зобов’язання підтримувати Україну та визначать Росію як “довгострокову загрозу” для євроатлантичної безпеки.