Зеленський оголосив про співпрацю з Ганою у виробництві дронів та безпеці

Як повідомляє Twitter-акаунт Володимира Зеленського

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про зацікавленість Гани в українських дронах та готовність фінансувати їхнє виробництво. Україна, в свою чергу, готова надати допомогу Гані у забезпеченні безпеки її кордонів.

Цю інформацію глава держави оприлюднив у соціальній мережі X після телефонної розмови з президентом Гани Джоном Драмані Махамою.

Зеленський зазначив, що Гана прагне розвивати двосторонні відносини з Україною.

“Ми обговорили сфери, де ми вже можемо поглибити наше партнерство, перш за все в агропромисловому секторі та створення центру логістики харчових продуктів в Гані. Гана також зацікавлена ​​в наших технологіях, виробництві різних типів безпілотників та досвіді, який Україна отримала під час цієї війни. Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам забезпечити безпеку своїх кордонів”, – розповів президент.

Президент також додав, що сторони домовились про проведення зустрічі на рівні міністрів, а незабаром делегація з України відвідає Гану.

Гана, розташована в Західній Африці, раніше була відома як Золотий Берег. Країна володіє значними запасами золота, а процес його видобутку охоплює всі етапи – від видобутку до переробки та експорту.

Нещодавно уряд Гани вжив заходів для централізації торгівлі золотом та боротьби з контрабандою.