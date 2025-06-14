Зеленський анонсував продовження обмінів полоненими з Росією наступного тижня

Як повідомляє Офіційний сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани продовження обмінів з Російською Федерацією вже наступного тижня. Цю інформацію він озвучив під час свого вечірнього звернення 14 червня.

Глава держави підкреслив, що цього дня відбувся вже четвертий обмін полоненими за тиждень.

“Дуже важливо: ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – офіцерів армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти. Багато хто з них утримувався в полоні ще з 2022 року.” – Володимир Зеленський

Серед звільнених, за словами президента, є захисники Маріуполя, “Азовсталі” та військові з інших гарячих точок.

Володимир Зеленський також зазначив, що всім звільненим надається необхідна медична допомога, оскільки їхній стан після жорстоких умов утримання в полоні є дуже важким.

“Ми працюємо, щоб повернути й усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає і виконає так, як домовлялись.” – Володимир Зеленський

Президент також обговорив питання обмінів із міністром оборони України Рустемом Умєровим, поставивши йому конкретні завдання для подальшої роботи.

Вони детально розглянули можливі дипломатичні кроки та умови, які необхідно забезпечити для продовження переговорного процесу.

Домовленості щодо обмінів у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000 військовополонених, а також додатково обміняти ще 200 на 200 осіб. Це мав бути другий обмін такого масштабу.

Крім того, сторони погодилися на репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими за домовленостями у Стамбулі, під час якого додому повернули військових віком до 25 років.

10 та 12 червня відбулися етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Через безпекові причини кількість звільнених не розголошується до завершення обміну.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

14 червня відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених, деяким із них до 25 років.