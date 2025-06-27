Зеленський оголосив мораторій на перевірки бізнесу для підтримки економіки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб захистити підприємців від тиску. Цю інформацію він озвучив під час “Форуму влади та бізнесу: від діалогу та партнерства”.
“Ми в державі усвідомлюємо, що саме економічне зростання має наповнювати бюджет, а не просто тиск, не просто вичавлювання коштів з економіки, і хороших рішень не буває без хороших команд, які генерують ідеї та забезпечують виконання рішень. Саме тому потрібен діалог держави з усіма суспільними силами, і зокрема з підприємцями.”
Зеленський підкреслив, що політика підтримки українського підприємництва “Зроблено в Україні” показала свою ефективність. Ця ініціатива включає гранти, доступні кредити, програми підтримки попиту та допомогу у виході на міжнародні ринки.
Президент також зазначив, що вже понад 70 тисяч підприємств скористалися державними програмами.
“Сьогодні урядовці представлять нові кроки, програми, які вже готуються: від збільшення грантів, розширення локалізації в закупівлях до реформи трудового законодавства. Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах.”
Президент акцентував увагу на тому, що Україна має потенціал стати економічно сильнішою, якщо буде реалізовано більше ідей та талантів українських підприємців.
“Для цього потрібні умови – чіткі межі для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі, а також наша взаємна повага – повага держави до підприємців, які працюють в Україні та з Україною, і нашого бізнесу – до справедливих правил у державі.”
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