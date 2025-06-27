Зеленський оголосив мораторій на перевірки бізнесу для підтримки економіки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб захистити підприємців від тиску. Цю інформацію він озвучив під час “Форуму влади та бізнесу: від діалогу та партнерства”.

“Ми в державі усвідомлюємо, що саме економічне зростання має наповнювати бюджет, а не просто тиск, не просто вичавлювання коштів з економіки, і хороших рішень не буває без хороших команд, які генерують ідеї та забезпечують виконання рішень. Саме тому потрібен діалог держави з усіма суспільними силами, і зокрема з підприємцями.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що політика підтримки українського підприємництва “Зроблено в Україні” показала свою ефективність. Ця ініціатива включає гранти, доступні кредити, програми підтримки попиту та допомогу у виході на міжнародні ринки.

Президент також зазначив, що вже понад 70 тисяч підприємств скористалися державними програмами.

“Сьогодні урядовці представлять нові кроки, програми, які вже готуються: від збільшення грантів, розширення локалізації в закупівлях до реформи трудового законодавства. Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах.” – Володимир Зеленський

Президент акцентував увагу на тому, що Україна має потенціал стати економічно сильнішою, якщо буде реалізовано більше ідей та талантів українських підприємців.