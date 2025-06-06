Зеленський оголосив про відновлення інфраструктури України за підтримки міжнародних партнерів

Як повідомляє Telegram-канал Володимира Зеленського

Володимир Зеленський, президент України, оголосив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів в Україні вже відновлено “сотні” інфраструктурних об’єктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Цю інформацію він озвучив під час свого виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів, що відбувся 6 червня.

“Відбудовані вже сотні об’єктів інфраструктури разом з нашими друзями в Європі, з нашими друзями, партнерами в різних країнах, в Сполучених Штатах Америки, саме завдяки співпраці між регіонами та містами.” – Володимир Зеленський

Президент зазначив, що російські окупанти намагалися викликати блекаут в Україні, проте завдяки співпраці з міжнародними партнерами українські населені пункти отримали понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання.

Крім того, Зеленський повідомив про реалізацію 454 проєктів у сфері альтернативної енергетики.

“Дуже цінуємо свою співпрацю на рівні культурної дипломатії, для підтримки наших людей, які в час війни знайшли прихисток у ваших містах, у ваших громадах. Наші люди серед ваших людей.” – Володимир Зеленський

Ця інформація продовжує оновлюватися, відображаючи прогрес у відновленні інфраструктури та співпраці з міжнародними партнерами.