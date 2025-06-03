Кадрові зміни в командуванні Збройних Сил України: нові призначення від Зеленського

Як повідомляє офіційний сайт Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни в командуванні Сил оборони, підписавши кілька указів. Одним із ключових призначень стало обрання генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ, на посаду командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

Увечері 3 червня на офіційному сайті Офісу президента з’явилася інформація про сім указів, що стосуються ротації кадрів та нових призначень у командуванні Сил оборони. Ці зміни також були озвучені Зеленським під час його вечірнього звернення до народу.

1 червня Михайло Драпатий оголосив про свій намір піти у відставку після трагічного ракетного удару російських військ по навчальному підрозділу ЗСУ на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло 12 військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення.

Полковника Вадима Сухаревського звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем, а його місце зайняв майор Роберт “Мадяр” Бровда. Сухаревський підтвердив своє звільнення у Telegram-каналі, зазначивши, що за перший рік роботи йому вдалося закласти основи функціонування підрозділу.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування “Схід” Олега Мікаца, де його завданням буде модернізація командування з впровадженням нових підходів. Роберт Бровда, завдяки своєму досвіду в 414 окремій бригаді безпілотних систем, має масштабувати свої знання на все командування.

Новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ призначено Олега Апостола, командира 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, який змінив Ігоря Скібюка. Скібюк тепер обійматиме посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Олег Апостол є Героєм України з орденом Золота Зірка та має досвід участі в бойових діях з 2014 року, зокрема, він відзначився під час деокупації Харківщини у 2022 році.

Крім того, президент ухвалив рішення звільнити Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України.