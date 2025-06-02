Зеленський оголосив про масштабний обмін полоненими між Україною та Росією

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про успішні результати другого раунду переговорів, що відбулися у Стамбулі 2 червня. Він повідомив про досягнення угоди щодо великого обміну полоненими між Україною та Росією в форматі “1000 на 1000”. Ця інформація була озвучена під час брифінгу, що відбувся після завершення зустрічі, в якій посередником виступила Туреччина.

“Буде обмін наших військових на їхніх ‘1000 на 1000’. Може бути додаткові ще 200 на 200. Україна порушила це питання (під час перемовин у Стамбулі – ред.), а окремими списками ми обміняємось з росіянами цього тижня.” – Володимир Зеленський

Крім обміну полоненими, сторони також домовилися про репатріацію тіл загиблих військових. За словами президента, Росія готова передати Україні шість тисяч тіл, а українська сторона, в свою чергу, погодилася на аналогічну кількість тіл для передачі російській стороні.

“Росіяни заявили, готові передати тіла наших загиблих воїнів ꟷ шість тисяч. Наша сторона погодилась передати шість тисяч тіл російській стороні. Але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умєрову. Це все дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забрати обов’язково. Але у нас вже був один раз, коли вони (РФ – ред.) передавали тіла, і там вони передавали якісь своїх також вбитих солдатів.” – Володимир Зеленський

Цей раунд переговорів у Стамбулі став важливим кроком у відновленні діалогу між Україною та Росією, особливо в контексті обміну полоненими та повернення тіл загиблих військових. Очікуються подальші деталі щодо угод найближчим часом.