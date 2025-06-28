Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача в Україні

Про це йдеться в Указі Президента України №434/2025
Володимир Зеленський, президент України, оголосив про зміни у складі Ставки Верховного головнокомандувача. Цей важливий указ №434/2025 був опублікований нещодавно.
Згідно з новими призначеннями, до складу Ставки включено Михайла Драпатого, який обіймає посаду командувача об’єднаних сил Збройних сил України.
Крім того, до команди приєдналися перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.
Цей указ набирає чинності з моменту публікації, що підкреслює необхідність оперативного оновлення керівництва у сфері оборони країни.
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