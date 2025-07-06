Зеленський анонсував нові оборонні угоди та відновлення України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, анонсував підготовку нових угод у галузі оборони та відновлення з міжнародними партнерами. Цю інформацію він озвучив у своєму відеозверненні.

“Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні. Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості.” – Володимир Зеленський

Ці угоди спрямовані на зміцнення оборонних можливостей країни та пришвидшення процесу відновлення після руйнувань, викликаних війною. Президент акцентував увагу на важливості співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цих стратегічних цілей.

Крім того, Зеленський повідомив про підписання нового пакету санкцій, який має на меті посилити тиск на російські фінансові структури.