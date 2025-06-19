Про це глава держави повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі за результатами наради щодо санкційної політики.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові ініціативи щодо запровадження санкцій, спрямованих на ускладнення Росії ведення війни проти України. Цю інформацію він озвучив після наради, присвяченої санкційній політиці та координації з міжнародними партнерами у впровадженні обмежувальних заходів проти Кремля.

Зеленський зазначив, що нові санкції можуть включати фінансові інструменти, криптовалюти, а також нові схеми оплати та постачання компонентів для виробництва зброї.

“Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень. МЗС України, розвідка та Національний банк мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив важливість синхронізації українських санкцій з обмеженнями, які запроваджують міжнародні партнери.

“Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.” – Володимир Зеленський

Окрім того, Зеленський анонсував розширення санкцій на капітанів суден так званого “тіньового флоту” Росії та термінали, які займаються відвантаженням нафти.

“Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів.” – Володимир Зеленський

Санкції проти “тіньового флоту” Росії

У грудні 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російський “тіньовий флот” налічує понад тисячу танкерів, створених для обходу нафтових санкцій.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній, серед яких “Газпром Нафта”, “Сургутнафтогаз”, “Інгосстрах”, “Альфастрахування” та “Радкомфлот”.

До санкційних списків також увійшли 184 танкери, зокрема 63 судна компанії “Совкомфлот” і кораблі “тіньового флоту”, які перевозили російську нафту. Деякі з цих суден транспортували також підсанкційну іранську нафту.

24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС додав до списку підсанкційних суден РФ ще кілька десятків танкерів, довівши загальну кількість обмежених суден до 153.

9 травня Велика Британія запровадила санкції проти 101 російського нафтового танкера та 9 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із “тіньовим флотом”.

20 травня до 17-го пакету санкцій ЄС додали ще 189 суден з третіх країн, які залучені до російського “тіньового флоту”.

18 червня Австралія запровадила санкції проти 60 суден “тіньового флоту” Росії.