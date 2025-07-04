Зеленський оголосив про нові обміни полоненими між Україною та Росією

Як зазначає офіційний сайт Президента України

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про плани щодо нових обмінів полоненими між Україною та Росією. Цю важливу інформацію він озвучив під час свого звернення 4 липня.

Глава держави підкреслив, що сьогодні відбувся черговий обмін, в результаті якого додому повернулися українські військові, які тривалий час перебували в російському полоні.

“Сьогодні ж новий був обмін, повернулися додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни.”

– Володимир Зеленський

На даний момент триває уточнення деталей щодо наступних обмінів, і нові повідомлення з цієї теми будуть опубліковані в найближчому майбутньому.

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