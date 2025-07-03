Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом найближчими днями

За даними медіа Financial Times

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися найближчими днями. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу в Данії 3 липня.

“Можливо, завтра або найближчими днями я буду говорити про це з президентом Трампом.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив важливість підтримки з боку США, особливо в контексті постачання ракет для системи ППО Patriot, зазначивши, що Європа наразі не має таких можливостей.

“Це дуже важливо. І також, коли ми говоримо про системи, ми розраховуємо і на українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування, більше коштів на це. Ми про це сьогодні також говорили.”

Президент також акцентував увагу на необхідності співпраці з Європейським Союзом, Данією та іншими партнерами, згадавши про актуальні спільні програми.

Коментуючи можливу розмову між Трампом і Путіним, Зеленський висловив сумніви щодо наявності спільних тем для обговорення між ними.

“Я не знаю, я не впевнений, що в них багато спільних ідей, спільних тем для розмови, тому що вони різні люди. І я думаю, що в Росії тільки Путін реально приймає рішення. Тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо миру.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що Україна з самого початку підтримувала ініціативу Трампа щодо безумовного припинення вогню, підкресливши, що Київ залишається відкритим до будь-якого формату переговорів.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон і Київ працюють над організацією телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським, і, за інформацією Financial Times, ця розмова може відбутися 4 липня.