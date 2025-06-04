Зеленський оголосив про підготовку обміну тілами загиблих військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани щодо підготовки обміну тілами загиблих військових після нещодавнього обміну полоненими. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, підкресливши важливість цього процесу.

“Що стосується обміну тілами. Хотів би сказати, що у нас є відповідні документи, які чітко говорять про те, що Росія ідентифікувала 15%, максимум 20% всіх тіл, які в них є. Це згідно з документами, які у них є. Не буду говорити, звідки у нас ці документи. І наш аналіз говорить про те саме.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що важливо ретельно підготуватися до цього процесу, щоб забезпечити точну ідентифікацію тіл загиблих українських військових.

“Бо ми не жартуємо з нашими військовими живими і полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись. Бо у нас вже був приклад. І тому після обміну, це наша позиція, розпочнеться робота над підготовкою обміну тілами. Знов-таки через технічно важливі речі, і ми вважаємо, що в такому порядку повинно це бути, бо це не для піару, це для важливих речей ꟷ повертати назад своїх.” – Володимир Зеленський

Таким чином, президент підкреслив, що повернення тіл загиблих військових є пріоритетом, і процес обміну буде здійснюватися з максимальною відповідальністю та увагою до деталей.