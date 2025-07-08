Зеленський оголосив про співпрацю з США щодо протиповітряної оборони України

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 8 липня
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що міністр оборони Умєров та головнокомандувач Сил оборони Сирський активізували співпрацю з представниками Сполучених Штатів для отримання засобів протиповітряної оборони. Цю інформацію президент озвучив у своєму зверненні 8 липня.
Зеленський також зазначив, що наразі готуються формати зустрічей між українськими та американськими представниками.
“Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних.”
7 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір надати Україні додаткову зброю для захисту від російських атак.
5 липня Зеленський повідомив, що Трамп “готовий допомагати” Україні у забезпеченні системами протиповітряної оборони.
4 липня відбулася телефонна розмова між Трампом та Зеленським, під час якої обговорювалися дії Путіна та тимчасова зупинка постачання зброї Україні з боку США.
2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет та боєприпасів до систем ППО, через зменшення запасів на складах у США.
В українському Міністерстві оборони зазначили, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Вони підкреслили, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють деталі.
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