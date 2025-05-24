Зеленський оголосив про успішний обмін військовими – 697 звільнених

Як повідомляє Суспільне.

24 травня президент Володимир Зеленський оголосив про успішний обмін військовими, в рамках якого з російського полону повернулися 307 українських воїнів. Більшість з них, за його словами, потрапили в полон у Донецькій області, причому значна частина ще у 2022 році.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський підкреслив, що обмін триває, і за два дні вже вдалося повернути 697 українців. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зокрема, 273 з них були захоплені в Донецькій області, а також з територій Херсонської, Запорізької, Харківської та Луганської областей.

Президент також анонсував третій етап обміну, який відбудеться найближчими днями, з метою звільнення тисячі людей. Він наголосив на важливості спільних зусиль українських розвідок, дипломатів та держави в цілому для досягнення цієї мети. «Це непросте завдання, але його потрібно реалізувати. Я вдячний усім, хто нам допомагає», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент висловив подяку всім підрозділам на передовій та правоохоронцям, які сприяють формуванню обмінного фонду для України.

Другий етап обміну, що відбувся 24 травня, є частиною домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Перший етап обміну відбувся напередодні, а третій раунд заплановано на 25 травня. Серед повернених сьогодні – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці, а також цивільні заручники.