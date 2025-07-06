Зеленський оголосив про успішний обмін полоненими в Україні

Про це глава держави повідомив у Telegram

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про успішне проведення восьми етапів великого обміну полоненими в червні. Цей процес дозволив повернути додому сотні українців, серед яких як військові, так і цивільні особи.

Цю важливу інформацію глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

“Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі.” – Володимир Зеленський

Президент зазначив, що серед звільнених є особи, які раніше вважалися зниклими безвісти. Багато з них перебували в полоні з 2022 року.

Зеленський підкреслив, що цей успіх став можливим завдяки злагодженій роботі великої команди в Україні. Він запевнив, що держава продовжить зусилля, поки не поверне додому кожного громадянина.

Ця новина продовжує оновлюватися, і українці сподіваються на подальші позитивні результати.