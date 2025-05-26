Зеленський призначив нових голів районних адміністрацій Києва у 2025 році

Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному сайті президента України

26 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення восьми нових керівників районних державних адміністрацій у Києві. Відповідні розпорядження були опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Серед нових очільників районів столиці:

Софія Дунаєвська, яка очолила Голосіївську районну державну адміністрацію;

Олександр Ковтунов, призначений головою Дарницької РДА;

Максим Бахматов, який став головою Деснянської РДА;

Андрій Паладій, новий голова Дніпровської РДА;

Володимир Наконечний, призначений головою Подільської РДА;

Георгій Зантарая, який очолив Святошинську РДА;

Сергій Мовенко, новий голова Солом’янської РДА;

Олександр Сазанович, призначений головою Шевченківської РДА.

Також варто зазначити, що на своїх посадах залишаються голова Оболонської РДА Кирило Фесик та голова Печерської РДА Наталія Кондрашова, про що повідомив очільник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Ці призначення мають на меті підвищення управлінської ефективності в столичних районах та сприяння стабільному розвитку Києва.