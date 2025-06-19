Геннадій Шаповалов – новий командувач Сухопутних військ ЗСУ у 2025 році

Відповідний указ глави держави №412/2025 опубліковано на сайті Офісу президента
Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Відповідний указ, номер 412/2025, був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.
У документі зазначено:
“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.”
Досвід Геннадія Шаповалова
Геннадій Шаповалов, який народився у 1978 році в Кіровоградській області, має значний військовий досвід. Він закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а також Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
Окрім цього, Шаповалов навчався в Національному університеті “Острозька академія” за спеціальністю “Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії”. Він також завершив навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.
Раніше він обіймав посаду командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала та став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ.
У червні 2023 року бригадний генерал увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У квітні 2024 року його призначили командувачем військ оперативного командування “Південь”, замінивши Андрія Ковальчука, який очолив Одеську військову академію.
У січні 2025 року Шаповалов очолив українську команду в місії НАТО щодо координації постачання військової допомоги Україні (NSATU).
Причини зміни командувача Сухопутних військ ЗСУ
1 червня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло 12 українських військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для з’ясування обставин та причин втрат була створена комісія та призначено службове розслідування.
На цьому фоні тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про своє рішення подати рапорт про відставку, назвавши це “усвідомленим кроком” через “відчуття відповідальності” за наслідки удару російської армії.
3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Драпатого, який обіймав цю посаду з листопада 2024 року, та призначив його керувати Об’єднаними силами українського війська.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Президент Зеленський ще не обрав нового командувача Сухопутних військ після відставки генерал-майора Драпатого.
- Прощання з актором і військовим Юрієм Феліпенком у Києві, який загинув на фронті у 32 роки. Вшанування пам’яті від друзів і родини.
- На саміті НАТО в Гаазі лідери визначать Росію як довгострокову загрозу та обговорять підвищення оборонних витрат до 5% ВВП.