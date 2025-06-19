Геннадій Шаповалов – новий командувач Сухопутних військ ЗСУ у 2025 році

Відповідний указ глави держави №412/2025 опубліковано на сайті Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Відповідний указ, номер 412/2025, був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

У документі зазначено:

“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.”

Досвід Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов, який народився у 1978 році в Кіровоградській області, має значний військовий досвід. Він закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а також Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Окрім цього, Шаповалов навчався в Національному університеті “Острозька академія” за спеціальністю “Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії”. Він також завершив навчання у Військовому коледжі Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Раніше він обіймав посаду командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала та став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ.

У червні 2023 року бригадний генерал увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У квітні 2024 року його призначили командувачем військ оперативного командування “Південь”, замінивши Андрія Ковальчука, який очолив Одеську військову академію.

У січні 2025 року Шаповалов очолив українську команду в місії НАТО щодо координації постачання військової допомоги Україні (NSATU).

Причини зміни командувача Сухопутних військ ЗСУ

1 червня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло 12 українських військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для з’ясування обставин та причин втрат була створена комісія та призначено службове розслідування.

На цьому фоні тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про своє рішення подати рапорт про відставку, назвавши це “усвідомленим кроком” через “відчуття відповідальності” за наслідки удару російської армії.

3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Драпатого, який обіймав цю посаду з листопада 2024 року, та призначив його керувати Об’єднаними силами українського війська.