Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ

Як повідомляється в указах на сайті Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення генерал-майора Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України та його призначення на нову посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Відповідні укази, підписані президентом, були опубліковані на офіційному сайті Офісу президента.

Згідно з указом №381/2025, Драпатий звільнений з попередньої посади, а указом №384/2025 він отримав нове призначення. Раніше, 29 листопада 2024 року, генерал-майор обіймав посаду командувача Сухопутних військ, змінивши Олександра Павлюка.

Перед призначенням Драпатий, спілкуючись з президентом, зазначив, що, незважаючи на подання рапорту про відставку, він залишається в лавах ЗСУ.

“Він призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, – цим буде займатись інша людина.” – Володимир Зеленський

Міністр оборони Рустем Умєров також повідомив, що найближчим часом буде призначено нового керівника Сухопутних військ, який зосередиться на питаннях рекрутингу, мобілізації та підготовки військових, а також впровадженні нових підходів для покращення підготовки бійців.

На фоні цих подій, 1 червня російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло 12 українських військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення. Для розслідування обставин інциденту створено спеціальну комісію.

Михайло Драпатий, коментуючи ситуацію, заявив про подання рапорту на відставку з посади командувача Сухопутних військ, підкресливши, що це рішення стало наслідком його почуття відповідальності за втрати.

Раніше, 1 березня, російські війська також завдали удару по полігону на Дніпропетровщині. Тоді командувач Сухопутних військ ініціював розслідування інциденту, а начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини було тимчасово усунено від виконання обов’язків.

Драпатий має значний досвід військової служби. На початку російської агресії він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади, яка у квітні 2014 року була готова до виконання бойових завдань на Сході України.

Під його керівництвом батальйон у травні 2014 року увійшов до Маріуполя для посилення підрозділів, а також брав участь у прориві барикад, зведених гібридними силами Росії.

У серпні 2016 року Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі. З липня 2017 року він керував діями бригади в районі Бахмутської траси.

У 2019 році він розпочав навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. До січня 2024 року очолював оперативне угруповання “Херсон” та брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024 року Драпатого призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ, а в травні того ж року – командувачем Оперативного тактичного угруповання військ “Харків”.

За свої заслуги він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького та отримав звання “Народний Герой України”. У жовтні 2024 року президент присвоїв йому звання генерал-майора.