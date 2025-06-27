Як повідомляється в указі глави держави на сайті Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду України. Раніше він обіймав посаду координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Відповідний указ №438/2025 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

У документі зазначено:

“Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України.”

На початку 2025 року Конституційний суд України втратив свій кворум через одночасну відставку трьох суддів: Віктора Кривенка, Володимира Мойсика та Віктора Колісника. Це ускладнило функціонування Великої Палати суду та сенатів, які займаються розглядом конституційних скарг.

Станом на 26 червня 2025 року в Конституційному суді залишалося три вакансії за президентською квотою. Одна з них була вакантною з 30 травня 2024 року, а дві інші з’явилися після припинення повноважень суддів у січні 2025 року.

Після завершення конкурсного відбору Дорадчої групи експертів у лютому Зеленському був надісланий список з шести кандидатів – по два на кожну вакантну посаду. Призначення Водяннікова закриває одну з вакансій, залишаючи ще дві відкритими, зокрема дві за квотою Верховної Ради.

27 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9322, який уточнює процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду. За цей закон проголосували 293 народні депутати. У серпні президент підписав цей закон.

29 лютого 2024 року Володимир Зеленський офіційно розпочав процедуру відбору суддів до Конституційного суду, підписавши відповідний указ, що має на меті забезпечити прозорий конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ, призначених президентом.