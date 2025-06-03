Зеленський призначив нових суддів Вищого антикорупційного суду

Про це засначується сайті Офісу президента

3 червня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Тетяну Литвинко та Олену Чернову суддями Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента.

Тетяна Литвинко раніше виконувала обов’язки судді Шосткинського міськрайонного суду в Сумській області, де з 2017 по 2020 рік займала посаду заступниці голови суду.

Олена Чернова, в свою чергу, працювала суддею Золочівського районного суду Харківської області, де неодноразово обіймала посаду голови у 2017, 2020 та 2022 роках. У 2022 році вона була відряджена до Ірпінського міського суду Київської області. Її кар’єра судді розпочалася у жовтні 2012 року, коли вона була призначена на посаду судді Петровського районного суду Донецька.

Призначення нових суддів стало результатом конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. ВККС вдалося заповнити лише дві з 15 вакантних посад у ВАКС, що свідчить про потребу в подальшому оновленні суддівського складу.