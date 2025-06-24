Зеленський на саміті НАТО в Гаазі: співпраця з Нідерландами та технології

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, прибув на саміт НАТО, що проходить у Гаазі. 24 червня він зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, про що повідомляє агентство Reuters.

Згідно з інформацією, президент України приземлився в амстердамському аеропорту Схіпгол у понеділок ввечері, 23 червня, напередодні саміту.

Під час зустрічі Зеленський висловив подяку за запрошення до Гааги, зазначивши важливість справедливості та необхідність притягнення Росії до відповідальності за її дії.

“Це Нідерланди, Німеччина та Велика Британія. Я дуже вдячний Нідерландам за таку підтримку, за великий бюджет на цей рік, і я знаю ваші думки щодо наступного року та збільшення підтримки.” – Володимир Зеленський

Президент також акцентував увагу на важливості спільного виробництва безпілотників, яке є пріоритетом для багатьох країн.

“Усі цінують те, що рівень технологій в Україні під час війни значно зріс, і ми маємо ці технології, і ми хочемо поділитися ними з нашими партнерами.” – Володимир Зеленський

Він також зазначив, що Україна вже розпочала співпрацю з деякими державами у сфері спільного виробництва і готова розвивати партнерство з Нідерландами.

“І наше виробництво може працювати в Україні та тут, і я думаю, що це буде гарний матеріал для роботи. А також нові технології, щоб врятувати Європу.” – Володимир Зеленський

Саміт НАТО триватиме з 24 по 25 червня у Гаазі.

10 червня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що президент Зеленський отримав запрошення на цей захід.

25 травня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також підтвердив участь Зеленського у саміті, на якому очікується присутність президента США Дональда Трампа, про що повідомила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.

У рамках саміту 24 червня заплановано засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Інформація буде оновлюватися.