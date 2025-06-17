Зеленський на саміті G7 закликав до обмеження ціни на російську нафту

Про це повідомляє пресслужба президента

17 червня на саміті G7 президент України Володимир Зеленський закликав до активної співпраці зі Сполученими Штатами для введення жорсткого обмеження ціни на російську нафту. Цю інформацію оприлюднила пресслужба президента.

Зеленський підкреслив, що Росія ігнорує всі дипломатичні ініціативи міжнародної спільноти, а ситуація з дипломатією перебуває в кризовому стані через відверте відкидання мирних пропозицій з боку президента Путіна.

“Системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена – значною мірою завдяки підтримці ваших країн. Це питання життя і смерті. Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні. Це нагальна потреба для збереження життів.” – Володимир Зеленський

Президент також звернув увагу на співпрацю Росії з Іраном і Північною Кореєю у сфері модернізації та виробництва безпілотників “шахедів”, що становить загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу.

“Росія модернізує іранські “шахеди” і далі передає їх виробництво – удосконалених моделей – до Північної Кореї. Це загроза не тільки для України. Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від «шахедів» наші міста. Наші міста, а отже, і ваші.” – Володимир Зеленський

Він підкреслив важливість додаткового фінансування для виробництва таких перехоплювачів, які є критично важливими для безпеки не лише України, а й Європи, Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади та США.

Зеленський також зазначив, що, незважаючи на недостатній тиск з боку американського президента на Росію, США залишаються країною з найбільшими глобальними інтересами та численними союзниками, які потребують надійного захисту.

Президент акцентував на необхідності максимальної координації зусиль у політичній, дипломатичній, технологічній та інвестиційній сферах, а також на збільшенні виробництва зброї в Україні як найшвидшому шляху до перемоги.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія продовжує терористичні атаки та наступальні дії на фронті, не зазнаючи належних наслідків, і лише посилює свої атаки, адаптуючись до нових умов війни.

“Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві.” – Володимир Зеленський

Глава держави закликав до спільних дій зі США для встановлення суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але експерти вважають, що ефективним буде рівень у 30 доларів.

“Разом ми маємо зробити це болісним для Росії. 18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках.” – Володимир Зеленський

Він також наголосив на важливості забезпечення щорічної бюджетної підтримки України у розмірі 40 мільярдів доларів для збереження стійкості країни, що має стати спільним рішенням лідерів G7, включно зі США.

Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію у дипломатичній, економічній та військовій сферах, щоб нарешті досягти миру.

17 червня президент України прибув на саміт G7 у Канаді, у місті Кананаскіс. Напередодні, 16 червня, він повідомляв про заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити оборонний пакет для України. Однак Трамп достроково залишив саміт.

Президент Франції Еммануель Макрон пояснював це ініціативою переговорів між Іраном та Ізраїлем щодо припинення вогню, проте Трамп спростував цю інформацію.