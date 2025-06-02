Зеленський на саміті Бухарестської дев’ятки та Північної Європи у Вільнюсі 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

2 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, щоб взяти участь у саміті країн Бухарестської дев’ятки (B9) та Північної Європи. Цю інформацію підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

Під час саміту глава держави планує провести ряд двосторонніх зустрічей з лідерами країн-учасниць. Основними темами обговорення стануть питання безпеки, оборонної підтримки України, а також її євроатлантичної інтеграції.

Цей саміт у Вільнюсі об’єднує країни східного флангу НАТО та держави Північної Європи, що є важливим кроком у координації зусиль у сфері безпеки на фоні триваючої агресії Росії проти України.

Деталі саміту

Саміт країн Бухарестської дев’ятки (B9) та Північної Європи, що відбудеться 2 червня 2025 року у Вільнюсі, зібрав лідерів країн східного флангу НАТО та північних держав. Метою зустрічі є узгодження позицій перед майбутнім самітом НАТО, запланованим на 24–25 червня в Гаазі.

Серед основних тем, які будуть обговорюватися на саміті, можна виділити:

Підтримка України: обговорення подальшої військової та фінансової допомоги, а також євроатлантичних прагнень України.

Оборонні витрати: узгодження позицій щодо збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО.

Підготовка до саміту в Гаазі: координація стратегій та рішень перед майбутньою зустріччю НАТО.

У саміті беруть участь лідери країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Ісландії, а також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.