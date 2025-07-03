Зеленський нагородив 11-річного волонтера з Данії за допомогу Україні

Про це повідомляє пресслужба президента України

Володимир Зеленський, президент України, вручив відзнаку “Майбутнє України” 11-річному волонтеру з Данії Єнсу Фогу Томсену за його значний внесок у допомогу українським дітям. Ця подія відбулася під час візиту президента до Данії, і Єнс став першим іноземцем, який отримав цю нагороду.

Єнс почав свою волонтерську діяльність минулого року, коли дізнався про українських дітей, які втратили свої домівки через російську агресію. Він виготовляє великодні прикраси у вигляді синьо-жовтих курчат з бісеру, і завдяки продажу цих виробів хлопчик зібрав понад 34 тисячі данських крон. Ці кошти він використав для придбання шкільних рюкзаків та канцелярського приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

“Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України.” – Володимир Зеленський

Відзнака “Майбутнє України” була затверджена указом президента 29 травня цього року. Наступного дня було видано перший указ про нагородження 24 дітей, і Єнс Фог Томсен став першим іноземцем, який отримав цю нагороду.

3 липня, під час неоголошеного візиту до Данії, Зеленський відзначив важливість співпраці між Україною та Європейським Союзом. Данія, яка з 1 липня 2025 року почала головувати в Раді ЄС, має на меті реалізувати два основні пріоритети: забезпечення безпеки в Європі, включаючи управління міграцією, та підтримку України, а також створення конкурентоспроможної та зеленої Європи.