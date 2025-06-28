Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом Свободи за підтримку України

Як повідомляє офіційний сайт президента України
Володимир Зеленський, президент України, нагородив свого польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи. Цей указ про нагородження був опублікований на офіційному сайті президента України.
Нагорода була вручена за значний внесок у розвиток українсько-польського міжнародного співробітництва, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Анджей Дуда прибув до України 28 червня, щоб відзначити День Конституції. У рамках свого візиту він має заплановану зустріч з Володимиром Зеленським.
Цей візит є останнім для Дуди на посаді президента Польщі, оскільки його термін закінчується 2 липня після двох термінів президентства.
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