Зеленський про контроль експорту ШІ та нові санкції проти Росії

Як заявив Президент України Володимир Зеленський на конференції, за деталями звертайтеся до офіційного сайту Президента України

Володимир Зеленський, президент України, підкреслив важливість інтеграції новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, до пріоритетів експортного контролю держав-партнерів у контексті санкційної політики проти Росії. Цю думку він висловив під час конференції «Fair play: чесна гра», що відбулася 27 червня.

“Ми маємо вже зараз працювати для того, щоб новітні технології, зокрема в галузі штучного інтелекту, були включені до пріоритетів експортного контролю державами-партнерами, оскільки штучний інтелект усе частіше й більше інтегрується у зброю.” – Володимир Зеленський

Президент акцентував увагу на необхідності введення обмежень на постачання готових моделей штучного інтелекту до Росії, які можуть бути використані в військових цілях. Він також зазначив, що потрібно обмежити доступ до інструментів та сервісів для навчання ШІ, включаючи хмарні сервіси, потужне обчислювальне обладнання та спеціалізовані датасети, такі як комерційні супутникові знімки.

“Тобто наша санкційна робота має бути абсолютно конкретною у кожному напрямі та максимально сучасною.” – Володимир Зеленський

Раніше Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року, яке передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Під ці обмеження потрапили 87 суб’єктів, серед яких 52 фізичні особи – громадяни Росії, та 35 юридичних осіб, з яких 34 є податковими резидентами Росії, а 1 – Китаю.

До санкційних списків увійшли компанії та їхні керівники, які співпрацюють з російськими промисловими підприємствами «Особливої економічної зони промислово-виробничого типу “Алабуга”» та постачають компоненти, обладнання і матеріали для виробництва безпілотників «Shahed». Також під санкції потрапили постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, Зеленський затвердив рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію та пов’язані з нею суб’єкти з боку України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи.