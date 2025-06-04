Зеленський пропонує припинення вогню перед зустріччю з Путіним

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив пропозицію про всеосяжне припинення вогню до запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він підкреслив, що це є важливим кроком для демонстрації наміру до деескалації конфлікту.

На брифінгу 4 червня Зеленський зазначив, що Україна сподівається на підтримку цієї ініціативи з боку міжнародних партнерів. Місце зустрічі може бути обране російською стороною – це можуть бути Стамбул, Ватикан або Швейцарія. Україна готова до переговорів у будь-який момент.

“Чому важливе припинення вогню до зустрічі? Якщо немає порозуміння, бажання до деескалації або чіткого бачення завершення конфлікту, то перемир’я одразу ж буде односторонньо скасоване російською стороною.” – Володимир Зеленський

Відповідаючи на запитання про можливість зустрічі без припинення вогню, президент підтвердив, що навіть без цього Україна готова до переговорів на найвищому рівні, хоча вважає, що припинення вогню є важливим кроком до завершення війни.

“Припинення вогню – це кінець війни. Але це великий, великий буде поступ у бік кінця війни з росіянами. Я думаю так. Але навіть якщо не буде припинення вогню… Якщо я скажу ні, це означатиме, що росіяни зразу скажуть: ну от, вони не хочуть. Ми кажемо, що ми готові на рівні керівників держав, готові.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що умова для проведення зустрічі між ним та Путіним має залишатися припинення вогню.

Російський меморандум та умови для завершення війни

2 червня під час переговорів у Стамбулі російська сторона передала українській делегації меморандум з вимогами, які, за їхніми словами, повинні стати умовою для припинення війни. Серед цих вимог – міжнародне визнання окупації Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, виведення українських військ з цих територій, демобілізація в Україні та надання “нейтрального статусу” Україні.

Крім того, Росія вимагає заборону на передислокацію українських військ, припинення постачання озброєння та розвідданих, відмову від взаємних претензій через збитки від бойових дій, проведення виборів в Україні до підписання мирного договору, офіційний статус російської мови, амністію для “політичних в’язнів” та заборону на розміщення іноземних військ на території України.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів за посередництва Туреччини, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, очільник Міноборони України та глава делегації Рустем Умєров повідомив про досягнуті домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі будуть оприлюднені найближчим часом.

Російська сторона передала меморандум з баченням мирного врегулювання та умовами для припинення вогню, який Київ взяв на тиждень для вивчення. Після цього сторони планують скоординувати подальші дії. Умєров запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.