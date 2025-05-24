Зеленський закликає до активного тиску на Росію для миру

Як повідомляє Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, підкреслив готовність країни до будь-яких форм дипломатії, які можуть призвести до завершення війни, розв’язаної Російською Федерацією. Він зазначив, що наступний тиждень має стати періодом активних дій для посилення тиску на агресора.

Цю інформацію Зеленський озвучив у своєму вечірньому зверненні 24 травня.

Президент акцентував увагу на тому, що Росія свідомо затягує конфлікт. «Кожен день Росія приносить на наші землі горе та смерть, продовжуючи війну. Вчора ми стали свідками жорстокого удару по Одещині, а Сумщина, Харківщина та інші регіони щодня страждають», – зазначив він.

Зеленський закликав до рішучих дій з боку Сполучених Штатів, Європи та всього світу, які прагнуть досягти миру.

Президент також підкреслив, що Володимир Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню. «Це не приносить йому нічого, окрім щоденних втрат життів. Кожен день є приводом для нових санкцій проти Росії, і кожен день доводить, що без тиску війна триватиме», – додав він.

Зеленський ще раз підтвердив, що Україна відкрита до всіх можливих дипломатичних кроків, які можуть забезпечити реальну безпеку. «Саме Росія не готова до жодних змін. Наступний тиждень має стати часом активності для нового тиску на Росію, заради миру», – підсумував президент.