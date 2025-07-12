Зеленський про нові обстріли Росії: санкції та посилення ППО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

12 липня президент України Володимир Зеленський прокоментував новий обстріл, здійснений Росією, підкресливши, що інтенсивність повітряних атак вимагає термінових дій та може бути зупинена вже зараз за допомогою санкцій.

Згідно з його словами,

«Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – “шахеди”. Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені».

Президент також зазначив, що обстріли влучили в цивільну інфраструктуру, зокрема, в житлові будинки. На даний момент відомо про двох загиблих у Чернівцях.

«Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу»

Зеленський підкреслив, що для зменшення частоти повітряних атак необхідно ввести жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто підтримує Росію у виробництві дронів та отриманні доходів від нафти. Він також закликав до посилення систем протиповітряної оборони та інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують свою ефективність.