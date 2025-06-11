Зеленський закликає ЄС посилити санкції проти Росії на саміті в Одесі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, висловив думку, що новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії “може бути більш жорстким”. Цю заяву він зробив під час саміту “Україна – Південно-Східна Європа”, що проходив в Одесі.

Глава держави закликав ЄС посилити тиск на експорт російських енергоносіїв, зокрема на нафту та газ.

“Стеля у 45 доларів на нафту краща, ніж 60, це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві.” – Володимир Зеленський

11 червня в Одесі відбувся саміт, на якому лідери країн Балканського регіону, Молдови, Румунії та Болгарії обговорили виклики, що виникли внаслідок російського вторгнення в Україну. Вони також розглянули питання відновлення, спільні прагнення до вступу до ЄС та підтримку з боку Болгарії, Хорватії та Румунії на цьому шляху.

Під час саміту Зеленський також торкнувся теми захисту енергетичної інфраструктури від російських атак, дезінформації з боку Росії та загроз окупації Одеси.

10 червня Європейський Союз оголосив про підготовку нового пакета санкцій проти Росії. До цього пакету увійдуть обмеження на Північні потоки 1 і 2, а також на додаткові компанії, що займаються видобутком та експортом нафти. Також під санкції потраплять Росатом і його топменеджмент, а також судна тіньового флоту Росії, які займаються перевезенням нафти.